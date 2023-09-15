Корреспондент из Запорожья рассказал 24 Каналу о ситуации на оккупированной части региона. Во время обстрелов захваченных населённых пунктов враг применяет 82-мм минометы, чтобы сильно ничего не побить.
Вашему вниманию Цинизма нет предела: Путин хочет установить "день воссоединения" оккупированных территорий с Россией
Так, утром 15 сентября российские захватчики начали обстреливать населённые пункты по оккупированному левому берегу. После этого они говорят местным жителям, что это их якобы обстреливают украинские военные.
Однако люди в основном этому не верят. В то же время основной расчет врага не на них – это делается для пропагандистских источников.
В Запорожье провели псевдовыборы
Россия объявила 10 сентября "единым днем голосования", однако носить ящик для бюллетеней начали фактически с конца августа. Таким образом оккупанты хотели охватить как можно больше людей.
Процедура голосования снова была далека от законной. В частности, по домам ходили не только представители так называемой "комиссии", но и вооруженные "ополченцы". Очевидно, что "выиграть" могла только "Единая Россия".
К слову, украинские военные добавили "огоньку" этому сомнительному событию. Так, дроны атаковали "избирательный" штаб россиян в Скельках Васильевского района. Кроме того, произошел взрыв на участке в Бердянске.
Ситуация на Запорожье: последние новости
- Утром 15 сентября в оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв, который услышали даже в окрестных селах. Предварительно удар пришелся по аэропорту.
- Украинские военные с помощью дрона атаковали вражеские позиции на Запорожском направлении. Российские оккупанты понесли потери в личном составе и технике.
- Кроме того, украинские дроны посетили радиокоммуникационный пункт врага в Энергодаре. В том же здании располагался российский "паспортный сервис".