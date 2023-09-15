Кореспондент із Запоріжжя розповів 24 Каналу про ситуацію на окупованій частину регіону. Під час обстрілів захоплених населених пунктів ворог застосовує 82-мм міномети, щоб сильно нічого не побити.

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Так, вранці 15 вересня російські загарбники почали обстрілювати населені пункти по окупованому лівому берегу. Після того вони кажуть місцевим мешканцям, що це їх буцімто обстрілюють українські військові.

Однак люди переважно цьому не вірять. Водночас основний розрахунок ворога не на них – це робиться для пропагандистських джерел.

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Росія оголосила 10 вересня "єдиним днем голосування", однак носити скриньку для бюлетенів почали фактично з кінця серпня. У такий спосіб окупанти хотіли охопити якомога більше людей.

Процедура голосування знову була далека від законної. Зокрема, по оселях ходили не лише представники так званої "комісії", а й озброєні "ополченці". Очевидно, що "виграти" могла лише "Єдіная Расія".

До слова, українські військові додали "вогнику" цій сумнівній події. Так, дрони атакували "виборчий" штаб росіян у Скельках Василівського району. Крім того, стався вибух на дільниці в Бердянську.

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