Офицер секции планирования бригады “Рубеж”, майор НГУ Дмитрий Кожубенко сказал 24 Каналу, что вблизи города работают российские воздушно-десантные войска, которые считаются "самыми подготовленными" в России. Ранее сообщалось, что россияне сосредоточили вблизи Часова Яра примерно 25 тысяч человек личного состава.
Важно Вопрос времени, когда Часов Яр падет так же, как Авдеевка, – представитель ГУР
Пытаются делать штурмовые прорывы
Офицер подчеркнул, что эти подразделения комплектовались "лучшими из худших". Кроме того, сейчас в районе Часового Яра сосредоточили отряды "Шторм V" и "Шторм Z".
Это "штурмовое мясо", которого не жалко. Россияне ими пытаются делать штурмовые прорывы, если это возможно,
– объяснил майор НГУ.
Непосредственно на районе обороны бригады "Рубеж", по его словам, также есть эти подразделения. Они работают там постоянно.
"Шторм V" и "Шторм Z" проявляют себя через свою "тактику". Вообще кажется, что в этих подразделениях – какие-то "безбашенные" люди. Будто у них другого выхода нет и они просто идут на убой. Поэтому будет правильнее сказать, что это не "самые подготовленные", а скорее самые отчаянные войска", – отметил Дмитрий Кожубенко.
Подразделения "Шторм Z" и "Шторм V""Шторм Z" с самого начала, в апреле 2023 года, формировались из российских осужденных. Однако, по сообщению американского Института изучения войны, в августе 2023-го эти отряды прекратили наполнять заключенными, и начали вербовать новых осужденных для подразделений "Шторм V". В то же время бойцы в новых отрядах имеют другие условия контракта, чем в "Шторм Z". Ранее заключенные соглашались идти на войну из-за того, что их должны были помиловать, а их контракт длился 6 месяцев. В "Шторм V" принимают на условиях, в которых не предусмотрено помилование, а контракты – до конца так называемой "СВО".
Какова ситуация в районе Часового Яра
- Захват Часового Яра имеет большое значение для россиян. Это стратегически важный город и его оккупация позволит врагу контролировать холм, с которого можно атаковать другие города, создающие основу восточной обороны Украины.
- Россияне, чтобы захватить Часов Яр, пытаются обойти его с флангов. Для этого враг стремится двигаться через населенные пункты Богдановка и Ивановское. Таким образом он хочет взять Часов Яр "в тиски".
- Кроме того, противник на этом участке фронта завершает перегруппировку, а вблизи Белогоровки сосредоточивает дополнительные штурмовые группы.