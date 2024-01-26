Аналитики Института изучения войны утверждают, что Россия пошла на такой шаг, чтобы удержать на фронте как можно больше заключенных. Новые подразделения “Шторм V”, которые также формируют из заключенных, уже формируют на совсем других условиях.

Смотрите также Россияне хватаются за катастрофу Ил-76, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине: анализ ISW

Почему Россия меняет условия службы для заключенных

В СМИ сообщали, что, в августе 2023 Кремль, вероятно, прекратил формировать отряды "Шторм Z" из заключенных и начал вербовать новых заключенных для "Шторм V". Однако новые подразделения из заключенных имеют другие условия контракта.

Вероятно, оккупанты начали их формировать в сентябре 2023 года. Новобранцы-заключенные в "Шторм V" уже имеют совсем другие условия для службы. Так, ранее заключенные отправлялись на войну при условии, что будут помилованы, а контракт с минобороны подписывали на 6 месяцев. Сейчас же такие новобранцы из тюрем не получают помилования или даже условно-досрочного освобождения, а контракты продолжают на неопределенный срок – до конца так называемой "спецоперации".

Россия хоть и мобилизует заключенных, но юридически – они не освобождаются. Это свидетельствует о том, что в Кремле в значительной степени полагаются на мобилизованных заключенных, ведь они помогают поддерживать уровень формирования оккупационных сил, а также, скорее всего, позволяет проводить качество ротации.

В ISW добавили, что с начала 2023 года до сентября количество российских заключенных уменьшилось на 54 тысячи. Это свидетельствует, в том числе, и о существенных потерях российской армии.

Потери новобранцев-заключенных в войне в Украине и относительно короткие сроки их контрактной службы, возможно, побудили Кремль ввести более ограничительные условия службы. Это делают для того, чтобы удержать больше осужденных на фронте в Украине. Условия контракта на службу в новых подразделениях "Шторм V" менее привлекательны и могут уменьшить усилия по вербовке осужденных, хотя российские чиновники регулярно применяли меры принуждения, чтобы заставить осужденных подписать контракт,

– говорится в отчете ISW.

Кроме того, аналитики также отметили, что меняют условия службы для заключенных и поэтому, чтобы снять нагрузку с российского бюджета. В частности росСМИ на днях писали, что заключенные из "Шторма Z" написали письмо Владимиру Путину с просьбой выплатить обещанные зарплаты, предоставить единовременное пособие раненым, а также предоставить документы о снятии судимостей. Однако оккупанты в ответ получили лишь сообщение о том, что, согласно новому указу Путина, единовременные выплаты не распространяются на отряды "Шторм Z", а другие просьбы оккупантов так и остались без ответа.

Россия бросает на фронт раненых из отрядов "Шторм Z"

В декабре 2023 года в разведке Великобритании отметили, что государство-агрессор отказывается должным образом лечить своих бойцов из подразделения "Шторм Z". Вместо этого раненых заключенных бросают снова на фронт, несмотря на ампутацию конечностей или другие ранения.

Как пояснили в разведке, такое отношение может объясняться тем, что заключенные из отрядов "Шторм Z" не имеют документов, чтобы обратиться в госпиталь и официально оформить все справки о ранении и освобождении от службы.