Офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко сказав 24 Каналу, що поблизу міста працюють російські повітряно-десантні війська, які вважаються "найпідготовленішими" в Росії. Раніше повідомлялось, що росіяни зосередили поблизу Часова Яру приблизно 25 тисяч особового складу.

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Намагаються робити штурмові прориви

Офіцер наголосив, що ці підрозділи комплектувалися "кращими з гірших". Крім того, зараз в районі Часового Яру зосередили загони "Шторм V" та "Шторм Z".

Це "штурмове м'ясо", якого не шкода. Росіяни ними намагаються робити штурмові прориви, якщо це можливо,

– пояснив майор НГУ.

Безпосередньо на районі оборони бригади "Рубіж", за його словами, також є ці підрозділи. Вони працюють там постійно.

"Шторм V" та "Шторм Z" виявляють себе через свою "тактику". Взагалі здається, що в цих підрозділах – якісь "безбашені" люди. Ніби в них іншого виходу немає і вони просто йдуть "на забій". Тому буде правильніше сказати, що це не "найпідготовленіші", а скоріш найвідчайдушніші війська", – наголосив Дмитро Кожубенко.

Підрозділи "Шторм Z" та "Шторм V" "Шторм Z" з самого початку, у квітні 2023 року, формувалися з російських засуджених. Проте за повідомленням американського Інституту вивчення війни, у серпні 2023-го ці загони припинили наповнювати ув'язненими, і почали вербувати нових засуджених для підрозділів "Шторм Z" з самого початку, у квітні 2023 року, формувалися з російських засуджених. Проте за повідомленням американського Інституту вивчення війни, у серпні 2023-го ці загони припинили наповнювати ув'язненими, і почали вербувати нових засуджених для підрозділів "Шторм V" . Водночас бійці у нових загонах мають інші умови контракту, ніж у "Шторм Z". Раніше в'язні погоджувались йти на війну через те, що їх мали помилувати, а їхній контракт тривав 6 місяців. До "Шторм V" приймають на умовах, в яких не передбачене помилування, а контракти – до кінця так званої "СВО".

Що відбувається в Часовому Яру: дивіться на карті

Яка ситуація в районі Часового Яру