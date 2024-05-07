Офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко сказав 24 Каналу, що поблизу міста працюють російські повітряно-десантні війська, які вважаються "найпідготовленішими" в Росії. Раніше повідомлялось, що росіяни зосередили поблизу Часова Яру приблизно 25 тисяч особового складу.
Важливо Питання часу, коли Часів Яр впаде так само як Авдіївка, – представник ГУР
Намагаються робити штурмові прориви
Офіцер наголосив, що ці підрозділи комплектувалися "кращими з гірших". Крім того, зараз в районі Часового Яру зосередили загони "Шторм V" та "Шторм Z".
Це "штурмове м'ясо", якого не шкода. Росіяни ними намагаються робити штурмові прориви, якщо це можливо,
– пояснив майор НГУ.
Безпосередньо на районі оборони бригади "Рубіж", за його словами, також є ці підрозділи. Вони працюють там постійно.
"Шторм V" та "Шторм Z" виявляють себе через свою "тактику". Взагалі здається, що в цих підрозділах – якісь "безбашені" люди. Ніби в них іншого виходу немає і вони просто йдуть "на забій". Тому буде правильніше сказати, що це не "найпідготовленіші", а скоріш найвідчайдушніші війська", – наголосив Дмитро Кожубенко.
Підрозділи "Шторм Z" та "Шторм V""Шторм Z" з самого початку, у квітні 2023 року, формувалися з російських засуджених. Проте за повідомленням американського Інституту вивчення війни, у серпні 2023-го ці загони припинили наповнювати ув'язненими, і почали вербувати нових засуджених для підрозділів "Шторм V". Водночас бійці у нових загонах мають інші умови контракту, ніж у "Шторм Z". Раніше в'язні погоджувались йти на війну через те, що їх мали помилувати, а їхній контракт тривав 6 місяців. До "Шторм V" приймають на умовах, в яких не передбачене помилування, а контракти – до кінця так званої "СВО".
Що відбувається в Часовому Яру: дивіться на карті
Яка ситуація в районі Часового Яру
- Захоплення Часового Яру має велике значення для росіян. Це стратегічно важливе місто і його окупація дозволить ворогу контролювати пагорб, з якого можна атакувати інші міста, що створюють основу східної оборони України.
- Росіяни, щоб захопити Часів Яр, намагаються обійти його з флангів. Для цього ворог прагне рухатись через населені пункти Богданівка та Іванівське. У такий спосіб він хоче взяти Часів Яр "в лещата".
- Крім того, противник на цій ділянці фронту завершує перегрупування, а поблизу Білогорівки зосереджує додаткові штурмові групи.