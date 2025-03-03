Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахилес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, каких целей пытаются достичь оккупанты на Купянщине. Тяжелые бои сейчас продолжаются непосредственно в районе реки Оскол.

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Россияне понесли большие потери

Федоренко отметил, что 429 отдельный полк беспилотных систем "Ахилес" выполняет задачи, в частности, на Купянском направлении.

Купянщина по обороне не является однообразной, и оценивать ее нужно, по его мнению, в разрезе времени для того, чтобы сложилась максимально целостная картина.

Начиная с сентября 2024 года, противник активно давил, пытаясь разделить группировку Сил обороны на две части. Для этого ему необходимо было зайти в населенный пункт Кругляковка,

– объяснил он.

Россияне, по его словам, выполнили эту задачу, но ценой потери более 200 единиц тяжелой и легкобронированной техники, а также живой.

Заскочив в населенный пункт Кругляковка, враг пытался дальше расширить плацдарм в направлении Загрызово – это ниже по течению реки Оскол. А также в направление Колесниковки – выше по течению. Оккупанты хотели иметь возможность подтянуть огневые средства и взять под максимальный огневой контроль правый берег.

Однако враг забуксовал, ведь Силы обороны блокировали его продвижение. В такой ситуации линия боевого столкновения находилась по меньшей мере последний месяц,

– подчеркнул командир полка.

Также выше по течению реки Оскол врагу была поставлена задача до 1 ноября 2024 года занять левобережный Купянск и Купянск-Узловой. Для ее реализации он привлек весь потенциал – броню, пехоту, высокоманевренную технику, авиацию, артиллерию, беспилотники. Но ему до сих пор не удалось выполнить эту задачу.

Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте

Смогли занять определенные ячейки на правобережье

Ситуацию выше по течению – в районе Двуречного – нужно рассматривать в разрезе.

В конце 2024 года противник, пользуясь погодными условиями, а именно сильным туманом, переплыл на лодках и плотах на правый берег с левого и занял населенный пункт Новомлынск,

– рассказал Федоренко.

Тогда Силам обороны удалось блокировать противника, сбросить в реку Оскол и взять под контроль Новомлынск. Далее украинские подразделения продолжили выполнять задачи на других горячих отрезках.

Как следствие противник ушел чуть выше по течению, зашел с направления Двуречного с левого на правый берег. Оскол, по словам командира полка, очень узкая река, и противнику переправиться через нее на плотах и лодках не составило значительных трудностей.

Оккупанты сумели занять определенные ячейки на правом берегу, пытаясь сформировать прочный плацдарм, который помог бы им подготовить левый и правый берег реки Оскол для наведения стационарных понтонных переправ.

Это нужно россиянам для того, чтобы обеспечить логистику. Если будут созданы стационарные переправы, это позволит им интенсивнее перебрасывать прицепные пушки, легкобронированную, бронированную технику, поставлять боеприпасы и завозить личный состав.

Соответственно благодаря этому враг сможет расширить плацдарм, надежно закрепиться и как следствие сформировать предпосылки для того, чтобы начать двигаться вниз по течению с возможностью выхода на правобережный Купянск,

– сказал он

Сейчас продолжаются очень сложные бои, чтобы блокировать врага так же как это было осуществлено у Колесниковки и Загрызово, а также в районе левобережного Купянска и Купянска-Узлового. На текущий момент, как отметил Юрий Федоренко, удалось достичь определенных результатов и существенно замедлить продвижение противника.

Отметим, что по словам подполковника ВСУ, заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина, россияне пытаются прорваться к реке Оскол и закрепиться там. К северу от Купянска они сформировали определенный плацдарм и предпринимают попытки расширить его. Однако украинским силам удается сдерживать оккупантов в районе Боровой.