Аналитик BILD предположил, сколько времени нужно россиянам, чтобы дойти до Днепропетровщины

Российская армия продолжает продвигаться на юге от Покровска. Также оккупанты находятся в нескольких километрах от административной границы с Днепропетровской областью.

Журналист и аналитик издания BILD Юлиан Рёпке рассказал 24 Каналу, как быстро продвигаются россияне и когда они гипотетически смогут добраться до Днепропетровщины. Также Россия может использовать потенциальные будущие наступления в Днепропетровской области с целью пропаганды, ведь, если они состоятся, то, вероятно, не будут иметь значительное оперативное влияние.

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С какой скоростью движутся оккупанты

Рёпке отметил, что по разным данным, в частности украинских аналитиков, российская армия обходит Покровск на юге. Россияне захватили Нововасильевку, а от этого небольшого села до административной границы Днепропетровской области всего 7 километров.

Я не сею уныние и не занимаюсь негативной пропагандой. Я просто посчитал, как это далеко по расстоянию, и сколько времени нужно россиянам, чтобы дойти до Нововасильевки,

– подчеркнул журналист.

Если, по его словам, посмотреть за 7 километров на восток на то место, откуда россияне шли, то это расстояние они преодолели примерно за 4 недели. Поэтому можно сделать вывод, что непосредственно сейчас российская армия к югу от Покровска движется со скоростью 7 километров за 4 недели.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

По мнению журналиста, вполне логично, если россияне будут двигаться так же как двигались последние 4 недели, то еще через 4 недели они будут в семи километрах к западу – на Днепропетровщине.

Не знаю, произойдет ли это. Как всегда надеюсь, что украинская армия строит прочную оборону и не позволит россиянам продолжать наступление на запад,

– сказал Юлиан Рёпке.

К слову, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что для россиян Днепропетровская область – просто территория, и они, глядя на нее, рассуждают о том, сможет ли там пройти техника и насколько она насыщена украинскими войсками. Если, по его словам, на определенной местности будут мощные фортификации и расположено много сил, "россияне не будут туда лезть". Если же увидят, что этого нет, то попытаются обойти через Днепропетровскую область, чтобы добраться до Покровска.