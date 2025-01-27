Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктора Трегубова в эфире национального марафона.

К теме Бои в Великой Новоселке и на границе с Днепропетровщиной: как изменилась линия фронта за неделю

Какая ситуация у ВСУ в Великой Новоселке сейчас

Виктор Трегубов отметил, что украинские войска удерживают позиции в пределах населенного пункта, хотя это, скорее, ближе к краю Великой Новоселки.

Поэтому комментировать потерю Великой Новоселки я бы не стал, потому что у нас есть такое правило: мы не комментируем то, чего не произошло. Мы не комментируем то, что хотели бы от нас услышать иногда враги,

– сказал спикер.

Он также отметил, что оккупация врагом населенных пунктов вблизи Великой Новоселки в Донецкой области приведет к тому, что нашим военным придется сдерживать россиян дальше. В частности, или возвращать позиции, или сдерживать врага на следующих позициях.

По словам Трегубова, ничего сложного в этом для понимания нет. Хотя, безусловно, любой общевойсковой бой, как он подчеркнул, является сложным для наших защитников.

К слову, ранее в ОСГВ "Хортица" рассказывали, что наши защитники вышли из южной части Великой Новоселки, чтобы избежать окружения. В то же время ВСУ удерживают некоторые позиции в окрестностях.