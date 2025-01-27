Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речник оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктора Трегубова в етері національного маратону.

До теми Бої у Великій Новосілці та на межі з Дніпропетровщиною: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка ситуація у ЗСУ в Великій Новосілці зараз

Віктор Трегубов зазначив, що українські війська утримують позиції в межах населеного пункту, хоча це, скоріше, ближче до краю Великої Новосілки.

Тому коментувати втрату Великої Новосілки я б не став, бо в нас є таке правило: ми не коментуємо те, чого не відбулося. Ми не коментуємо те, що хотіли б від нас почути інколи вороги,

– сказав речник.

Він також зазначив, що окупація ворогом населених пунктів поблизу Великої Новосілки у Донецькій області призведе до того, що нашим військовим доведеться стримувати росіян далі. Зокрема, або повертати позиції, або стримувати ворога на наступних позиціях.

За словами Трегубова, нічого складного у цьому для розуміння немає. Хоча, безумовно, будь-який загальновійськовий бій, як він підкреслив, є складним для наших захисників.

До слова, раніше в ОСУВ "Хортиця" розповідали, що наші захисники вийшли з південної частини Великої Новосілки, щоб уникнути оточення. Водночас ЗСУ утримують деякі позиції на околицях.