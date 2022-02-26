Ситуация в Винницкой области стабильна: область готовится принимать переселенцев
26 февраля 2022 , 22:08Читати новину українською
Источник:Винницкая ОГА
В Винницкой области ситуация стабильная и контролируемая. Регион готовится противостоять русским военным.
В Винницкой области собираются развертывать пункты приема внутрипереселенных лиц. Об этом сообщил глава ОГА Сергей Борзов.
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Банк крови в области есть, наполнен и готов к использованию. В то же время мы не знаем, сколько крови может потребоваться в соответствии с количеством раненых и их состояния, которых планируют доставлять в Винницу,
– сказал Борзов.
Поэтому он призвал всех способных сдать кровь – готовиться к этому.