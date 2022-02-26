На Вінниччині збираються розгортати пункти прийому внутрішньо переселених осіб. Про це повідомив голова ОДА Сергій Борзов.
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Банк крові в області є, наповнений і готовий до використання. Водночас ми не знаємо, скільки крові може знадобитися відповідно до кількості поранених і їх стану, яких планують доставляти у Вінницю,
– сказав Борзов.
Тому він закликав усіх спроможних здати кров – бути готовими до цього.
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