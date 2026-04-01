Панически формируют ЧВК: международник рассказал, к чему готовится российская верхушка
- Российская элита активно создает частные военные кампании для своей защиты на фоне возможных внутренних конфликтов.
- Александр Демченко предположил, что может продолжаться подготовка к большому переделу ресурсов в России.
Российская элита активно создает собственные частные военные кампании. Владимир Путин подписал закон об оружии для частных охранных предприятий.
Журналист, аналитик-международник Александр Демченко объяснил 24 Каналу, что кремлевская верхушка будет использовать эти ЧВК для собственной защиты. Ведь внутри России могут начаться внутренние кровавые разборки.
Смотрите также Не хватило одного: когда протесты в России действительно станут концом для Путина
Зачем россиянам ЧВК?
Александр Демченко отметил, что россияне уже боятся друг друга. Потому что понимают, что финансов все меньше. Рано или поздно придется брать деньги у своих, потому что режим должен жить дальше. Поэтому в ближайшей перспективе там могут происходить кровавые разборки.
Сейчас начнется большой передел всего в России. Все известные компании пойдут под раздачу. Поэтому либо они будут "башлять" на войну Путину, или с ними будут вестись расправы. В заключении он пойдет по своим, это неизбежный сценарий. Поэтому у каждого появляются ЧВК,
– предположил журналист.
Что происходит внутри России?
Блогер Илья Ремесло, который известен своей прокремлевской позицией, критиковал Владимира Путина, а впоследствии оказался в психбольнице. Экс-глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко предположил, что задумали в кремлевских элитах. По его мнению, таким образом кто-то хотел показать, что часть верхушки Кремля не довольна тем, что происходит. Внутри России может продолжаться внутренняя ссора, однако неизвестно, чем она закончится.
Так называемые российские военкоры призывают Кремль искать способы остановить войну. Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов озвучил мнение, что это может быть разрешено их личное мнение, а может – тестирование общественного мнения. В России блогеры не принимают никаких решений.
В отчете Института изучения войны ISW говорится, что призывы чиновников России к миру могут быть связаны с успешными ударами ВСУ по российским тылам. По словам аналитиков, эффективные удары Украины по российским объектам глубоко в тылу усиливают тревогу в российском ультранационалистическом медиапространстве.