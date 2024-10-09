Россияне применяют новую тактику в Волчанске: как ВСУ препятствуют оккупантам
В районе Волчанска наблюдается напряженная ситуация. Русские войска применяют новую тактику и ведут разведку с помощью дронов.
На сейчас ситуация напряженная, но контролируемая. Об этом сообщил главный сержант 4-го отряда 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ Андрей Крыжановский в эфире телемарафона, передает 24 канал.
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О ситуации в Волчанске
Противник применяет тактику малых подразделений. Кроме этого, ведет разведку с помощью дронов, применяет FPV-дроны и артиллерию.
Благодаря совместным усилиям подразделений и БПЛА украинской армии удается наблюдать противника на подходах и препятствовать ему.
Противник применяет большое количество живой силы и бронетехники. Но за счет слаженных действий наших подразделений мы их обнаруживаем на подступах, уничтожаем, не давая им даже пройти лишний метр на нашу землю,
– рассказывает Андрей Крыжановский.
Главный сержант 4-го отряда 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ также сообщил, что бойцы стойко держат оборону и продолжают вести бой с врагом. Однако подразделение требует больше средств РЕБу, разведывательных дронов, FPV-дронов и бронетехники для безопасного вывоза личного состава к месту дислокации.