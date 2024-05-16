Россияне будут работать по Волчанску, как по Авдеевке, Марьинке, Бахмуту, Часовому Яру. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Россияне стирают с лица земли Волчанск
Как отметил военный эксперт, противник воспринимает Волчанск, как укрепрайон.
Россияне попытаются срыть его (Волчанск – 24 Канал), чтобы наши войска не могли использовать городские сооружения для обороны. В городе уже были замечены российские танки. Враг будет пытаться зачистить Волчанск, как укрепрайон,
– сказал Свитан.
Прежде всего силам, которые выводятся на боевые задачи, ставится стратегическая задача. Уже потом рассчитывается тактическая задача.
Например, стратегическая задача движения в сторону в районе Волчанска – дойти до Купянска. Оккупанты будут пытаться уничтожать такие районы как Волчанск, которые устроены в общую систему обороны.
Украине, вероятно, дали "зеленый свет" на удары по России западным вооружением
Однако противник может столкнуться с серьезной проблемой, ведь, вероятно, Украина уже получила разрешение от партнеров на самостоятельное принятие решений по использованию западного вооружения.
Как отметил военный эксперт, россияне начинают подтверждать, что противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM уже работают по Белгородской области. Также там противник видел использование авиабомб французского производства с реактивным разгонным двигателем Hammer.
"То есть, мы начинаем работать в тылы врага. Ведь для того, чтобы остановить россиян, надо работать как минимум до дивизионной глубины – 40 – 50 километров от линии боевого соприкосновения. Сейчас эта работа начинается, в частности, западного вооружения", – добавил Свитан.
Больше о ситуации в Волчанске
- Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские войска регулярно штурмуют Волчанск. Всего с начала 16 мая враг 5 раз атаковал позиции Вооруженных Сил на Харьковском направлении.
- Подразделения Сил обороны проводят прочесывание городской застройки Волчанска, не давая возможности оккупантам закрепиться. В ОСУВ "Хортица" отметили, что продвижение врага в определенных участках и населенных пунктах остановлено.
- Оккупанты совершают в Волчанске очередные военные преступления. В северной части города, где идут активные боевые действия, российские военные берут гражданских жителей в плен – похищают людей и сгоняют их в подвалы. К сожалению, уже известно о первых расстрелах.