Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, что враг не впервые попадает в такую ситуацию. Ранее так же происходило в Марьинке, Авдеевке, бои за которые продолжались годами, Бахмуте и других городах.

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ВСУ пользуется ситуацией

Оккупанты в этих населенных пунктах и в Волчанске, в частности, погрязли именно в боях в городе. Российские военные не способны вести боевые действия среди городских зданий.

Выполнение задач по населенным пунктам у россиян происходит с его полуокружения, окружения или полного уничтожения. Именно это россияне сейчас и осуществляют. Поэтому именно в городских боях они практически везде вязнут – в Волчанске, в том числе,

– отметил военный эксперт.

Россияне не могут воевать в городских застройках, потому что не имеют соответствующих сил и средств, которые бы профессионально занимались этими вопросами.

В 2022 году почти все спецвойска, которые имели возможность выполнять боевые задачи, были "сожжены" в боях за Мариуполь, Северодонецк.

"Россияне сейчас даже не имеют механизма передачи опыта, который бы мог им помочь. Поэтому и увязли, как говорит генерал-полковник Сырский, который видит проблему врага. В то же время украинские силы пользуются этим, понимая, что противник просто не может сейчас пройти через городские здания", – отметил Роман Свитан.

Важно! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, посетив горячие точки фронта, отметил, что россияне на Харьковщине проводят безуспешные боевые действия и пытаются "продвинуться вперед в глубину наших боевых порядков", чтобы создать так называемый "пояс безопасности". В то же время в Волчанске оккупанты увязли, несмотря на то, что перебросили на это направление силы и средства с других направлений.

Что происходит в Волчанске: смотрите на карте

Ситуация на Харьковском направлении