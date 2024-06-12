Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, что враг не впервые попадает в такую ситуацию. Ранее так же происходило в Марьинке, Авдеевке, бои за которые продолжались годами, Бахмуте и других городах.
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ВСУ пользуется ситуацией
Оккупанты в этих населенных пунктах и в Волчанске, в частности, погрязли именно в боях в городе. Российские военные не способны вести боевые действия среди городских зданий.
Выполнение задач по населенным пунктам у россиян происходит с его полуокружения, окружения или полного уничтожения. Именно это россияне сейчас и осуществляют. Поэтому именно в городских боях они практически везде вязнут – в Волчанске, в том числе,
– отметил военный эксперт.
Россияне не могут воевать в городских застройках, потому что не имеют соответствующих сил и средств, которые бы профессионально занимались этими вопросами.
В 2022 году почти все спецвойска, которые имели возможность выполнять боевые задачи, были "сожжены" в боях за Мариуполь, Северодонецк.
"Россияне сейчас даже не имеют механизма передачи опыта, который бы мог им помочь. Поэтому и увязли, как говорит генерал-полковник Сырский, который видит проблему врага. В то же время украинские силы пользуются этим, понимая, что противник просто не может сейчас пройти через городские здания", – отметил Роман Свитан.
Что происходит в Волчанске: смотрите на карте
Ситуация на Харьковском направлении
- Западные СМИ отмечают, что Россия несет большие потери на Харьковщине и утрачивает преимущество. Хотя врагу удалось воспользоваться ситуацией, когда Украина испытывала дефицит оружия и снарядов, и на время он перехватил инициативу на этом направлении. В то же время у российской армии заканчивается время для того, чтобы прорвать фронт.
- Также россияне продолжают усиливать группировку в Харьковской области. Вскоре на это направление будет переброшена техника и оружие из воинской части в Тольятти в Самарской области.
- Кроме того, в Волчанске продолжаются ожесточенные бои за каждый квартал или улицу. В то же время большая часть города контролируется украинскими силами.
- Также командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко отмечает, что в Волчанске оккупанты не имеют дальнейших продвижений, а ВСУ выбивают врага с занятых рубежей и берут россиян в плен.