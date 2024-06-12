Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, що ворог не вперше потрапляє в таку ситуацію. Раніше так само відбувалось у Мар'їнці, Авдіївці, бої за які тривали роками, Бахмуті тощо.

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ЗСУ користується ситуацією

Окупанти у цих населених пунктах і у Вовчанську зокрема загрузли саме в боях у місті. Російські військові не здатні вести бойові дії серед міських будівель.

Виконання завдань щодо населених пунктів у росіян відбувається з їх напівоточення, оточення або цілковитого знищення. Саме це росіяни зараз і здійснюють. Тому саме в міських боях вони практично скрізь грузнуть – у Вовчанську, зокрема,

– наголосив військовий експерт.

Росіяни не можуть воювати у міських будівлях, тому що не мають відповідних сил та засобів, які б професійно займалися цими питаннями.

У 2022 році майже всі спецвійська, які б мали можливість виконувати бойові завдання, були "спалені" у боях за Маріуполь, Сєвєродонецьк.

"Росіяни зараз навіть не мають механізму передачі досвіду, який би міг їм допомогти. Через це і загрузли, як каже генерал-полковник Сирський, який бачить проблему ворога. Водночас українські сили користуються цим, розуміючи, що противник просто не може зараз пройти повз міські будівлі", – наголосив Роман Світан.

Важливо! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, відвідавши гарячі точки фронту, зазначив, що росіяни на Харківщині проводять безуспішні бойові дії та намагаються "просунутися вперед в глибину наших бойових порядків", щоб створити так званий "пояс безпеки". Водночас у Вовчанську окупанти загрузли, попри те, що перекинули на цей напрямок сили та засоби з інших напрямків.

Що відбувається у Вовчанську: дивіться на карті

Ситуація на Харківському напрямку