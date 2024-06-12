Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, що ворог не вперше потрапляє в таку ситуацію. Раніше так само відбувалось у Мар'їнці, Авдіївці, бої за які тривали роками, Бахмуті тощо.
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ЗСУ користується ситуацією
Окупанти у цих населених пунктах і у Вовчанську зокрема загрузли саме в боях у місті. Російські військові не здатні вести бойові дії серед міських будівель.
Виконання завдань щодо населених пунктів у росіян відбувається з їх напівоточення, оточення або цілковитого знищення. Саме це росіяни зараз і здійснюють. Тому саме в міських боях вони практично скрізь грузнуть – у Вовчанську, зокрема,
– наголосив військовий експерт.
Росіяни не можуть воювати у міських будівлях, тому що не мають відповідних сил та засобів, які б професійно займалися цими питаннями.
У 2022 році майже всі спецвійська, які б мали можливість виконувати бойові завдання, були "спалені" у боях за Маріуполь, Сєвєродонецьк.
"Росіяни зараз навіть не мають механізму передачі досвіду, який би міг їм допомогти. Через це і загрузли, як каже генерал-полковник Сирський, який бачить проблему ворога. Водночас українські сили користуються цим, розуміючи, що противник просто не може зараз пройти повз міські будівлі", – наголосив Роман Світан.
Що відбувається у Вовчанську: дивіться на карті
Ситуація на Харківському напрямку
- Західні ЗМІ відзначають, що Росія зазнає великих втрат на Харківщині та позбавляється переваги. Хоча ворогу вдалося скористатися ситуацією, коли Україна відчувала дефіцит зброї та снарядів, та на певний час він перехопив ініціативу на цьому напрямку. Водночас у російської армії закінчується час для того, щоб прорвати фронт.
- Також росіяни продовжують підсилювати угруповання на Харківщині. Незабаром на цей напрямок буде перекинута техніка та зброя з військової частини в Тольятті у Самарській області.
- Крім того, у Вовчанську тривають запеклі бої за кожний квартал чи вулицю. Водночас більша частина міста контролюється українськими силами.
- Також командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко зазначає, що у Вовчанську окупанти не мають подальших просувань, а ЗСУ вибивають ворога із зайнятих рубежів та беруть росіян в полон.