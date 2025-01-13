Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

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Враг атаковал позиции ВСУ на Харьковском направлении

За прошедшие сутки оккупанты проводили наступление на Харьковском направлении. Для поражения Вооруженных Сил Украины в Волчанске россияне применили огнеметную систему. Они ударили по позициям украинских воинов из системы ТОС-1А "Солнцепёк".

Украинские военные смогли отразить атаки врага без ухудшения своего тактического положения.

Ситуация возле Волчанска: смотреть на карте

Боевые действия на позициях ОСУВ "Хортица"

Также российские оккупанты проводили штурмовые действия сил обороны вблизи Петропавловки и Песчаного на Купянском направлении.

На Лиманском направлении враг безуспешно пытался захватить позиции ВСУ неподалеку Копанок, Ямполовки, Первомайского, Макеевки и Тернов.

На Краматорском и Торецком направлениях россияне атаковали украинские позиции в Часовом Яру, в Торецке и в районах Белой Горы, Ступочек и Щербиновки.

На одном из самых горячих направлений фронта – Покровском – оккупанты проводили наступательные действия в районах Елизаветовки, Луча, Сухого Яра, Зеленого, Удачного, Надиевки, Ясенового и Андреевки. Бои продолжаются в Лисовке, Шевченко, Нововасильевке, Янтарном и Петропавловке. ВСУ противостоят противнику и имеют успехи.

Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак на Новопавловском направлении. За эти сутки он атаковал укрепления украинских войск в районах Зеленовки, Нескучного, Новоселки и Времовки. Как отмечают военные, россияне успеха на этих участках не имели.

Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать подавляющие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий,

– пишут в ОСУВ "Хортица".

Напомним, у Волчанска на защите стоят также артиллеристы бригады "Гарт". Недавно бойцы попали в окопы, блиндажи и огневые позиции российских оккупантов. В результате этого было уничтожено много вражеской техники и 34 российских военных.