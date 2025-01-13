Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
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Ворог атакував позиції ЗСУ на Харківському напрямку
Минулої доби окупанти проводили наступ на Харківському напрямку. Для ураження Збройних Сил України у Вовчанську росіяни застосували вогнеметну систему. Вони вдарили по позиціях українських воїнів із системи ТОС-1А "Сонцепьок".
Українські військові натомість змогли відбити атаки ворога без погіршення свого тактичного положення.
Ситуація біля Вовчанська: дивитися на карті
Бойові дії на позиціях ОСУВ "Хортиця"
- Також російські окупанти проводили штурмові дії сил оборони поблизу Петропавлівки та Піщаного на Куп'янському напрямку.
- На Лиманському напрямку ворог безуспішно намагався захопити позиції ЗСУ неподалік Копанок, Ямполівки, Першотравневого, Макіївки та Тернів.
- На Краматорському та Торецькому напрямках росіяни атакували українські позиції в Часовому Яру, в Торецьку та в районах Білої Гори, Ступочок та Щербинівки.
- На одному з найгарячиших напрямків фронту – Покровському – окупанти проводили наступальні дії в районах Єлизаветівки, Променю, Сухого Яру, Зеленого, Удачного, Надіївки, Ясенового та Андріївки. Бої тривають у Лисівці, Шевченко, Нововасилівці, Янтарному та Петропавлівці. ЗСУ протистоять противнику та мають успіхи.
- Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак на Новопавлівському напрямку. Цієї доби він атакував укріплення українських військ у районах Зеленівки, Нескучного, Новосілки та Времівки. Як зазначають військові, росіяни успіху на цих ділянках не мали.
Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважні сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій,
– пишуть в ОСУВ "Хортиця".
Нагадаємо, біля Вовчанська на захисті стоять також артилеристи бригади "Гарт". Нещодавно бійці влучили в окопи, бліндажі та вогневі позиції російських окупантів. Внаслідок цього було знищено багато ворожої техніки та 34 російських вояки.