Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Ворог атакував позиції ЗСУ на Харківському напрямку

Минулої доби окупанти проводили наступ на Харківському напрямку. Для ураження Збройних Сил України у Вовчанську росіяни застосували вогнеметну систему. Вони вдарили по позиціях українських воїнів із системи ТОС-1А "Сонцепьок".

Українські військові натомість змогли відбити атаки ворога без погіршення свого тактичного положення.

Ситуація біля Вовчанська: дивитися на карті

Бойові дії на позиціях ОСУВ "Хортиця"

Також російські окупанти проводили штурмові дії сил оборони поблизу Петропавлівки та Піщаного на Куп'янському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог безуспішно намагався захопити позиції ЗСУ неподалік Копанок, Ямполівки, Першотравневого, Макіївки та Тернів.

На Краматорському та Торецькому напрямках росіяни атакували українські позиції в Часовому Яру, в Торецьку та в районах Білої Гори, Ступочок та Щербинівки.

На одному з найгарячиших напрямків фронту – Покровському – окупанти проводили наступальні дії в районах Єлизаветівки, Променю, Сухого Яру, Зеленого, Удачного, Надіївки, Ясенового та Андріївки. Бої тривають у Лисівці, Шевченко, Нововасилівці, Янтарному та Петропавлівці. ЗСУ протистоять противнику та мають успіхи.

Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак на Новопавлівському напрямку. Цієї доби він атакував укріплення українських військ у районах Зеленівки, Нескучного, Новосілки та Времівки. Як зазначають військові, росіяни успіху на цих ділянках не мали.

Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважні сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій,

– пишуть в ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, біля Вовчанська на захисті стоять також артилеристи бригади "Гарт". Нещодавно бійці влучили в окопи, бліндажі та вогневі позиції російських окупантів. Внаслідок цього було знищено багато ворожої техніки та 34 російських вояки.