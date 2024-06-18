Знаем, кто там и сколько их, – в ВСУ рассказали о ситуации с россиянами на заводе в Волчанске

В Волчанске в Харьковской области россиян взяли в окружение в районе агрегатного завода. В то же время ВСУ известно, сколько оккупантов находится на заводе и кто именно там есть.

Об этом в эфире телемарафона рассказал командир сводного подразделения 153 бригады ВСУ Назарий Кишак. Он также отметил, что наши военные имеют успехи с контратаками на севере Харьковской области, передает 24 Канал.

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Что сейчас происходит в Волчанске с движением россиян

Кишак рассказал, что конкретно с ситуацией агрегатного завода в Волчанске наши защитники владеют обстановкой, кто из оккупантов заехал туда, и в какой численности.

Поэтому разведка работает, Силы обороны работают, и мы имеем полную всю информацию о противнике,

– отметил командир.

Он также подчеркнул, что противник сейчас на этом направлении применяет единую тактику. Это обстрелы из артиллерии, РСЗО и минометов, а также применение КАБов в большом количестве.

"Это единственная их тактика, которую они применяют в любом бою. Поэтому пехота, хотя у них она в несколько раз больше, чем у нас, но где противник не может зайти в пешем порядке, он применяет просто огневые средства воздействия", – сказал Кишак.

Командир сводного подразделения 153 бригады ВСУ также отметил, что с помощью КАБов россияне просто сравнивают все что есть. Но наши воины, по словам военного, находят возможность жить в прифронтовых населенных пунктах, окапываются и соответственно продолжают защищать нашу землю.

Кишак также рассказал, что на севере Харьковской области есть еще два направления, где успешно проведены атаки, и наши силы заняли позиции. Но это со временем опубликуют соответствующие органы.

По словам военного, противнику перебита логистика, поставки боеприпасов частично контролируется Силами обороны. А любая правильная контратака с нашей стороны – это уже минус у противника.