Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, во время дождей техника россиян не сможет передвигаться по черноземам в Донецкой и Луганской областях.

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Задание россиян на Востоке

Роман Свитан считает, что до наступления дождей на этих направлениях враг хочет взять лучшие позиции. В частности, на Купянском направлении задача захватчиков занять поселок Купянск-Узловой.

На Авдеевском направлении россияне хотят передвинуть линию фронта дальше Донецка. Также есть политическая задача – взять в окружение Авдеевку, чтобы торговаться мирными переговорами.

Также у оккупантов может стоять задача одержать хотя бы какую-нибудь победу. Ведь, вероятнее всего, россиянам придется бежать из Бахмута.

В положительной динамике разворачиваются действия ВСУ, которые могут привести к освобождению Бахмута до конца года. Россиянам придется бежать оттуда. Вряд ли они будут сражаться за него в окружении. Им нужно перекрыть потерю Бахмута. Они ее прогнозируют,

– убежден военный эксперт.

Свитан о намерениях россиян на восточном фронте: смотрите видео

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