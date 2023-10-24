Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, під час дощів техніка росіян не зможе пересуватися по чорноземах у Донецькій та Луганській областях.
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Завдання росіян на Сході
Роман Світан вважає, що до настання дощів на цих напрямках ворог хоче взяти найкращі позиції. Зокрема, на Куп'янському напрямку завдання загарбників зайняти селище Куп'янськ-Вузловий.
На Авдіївському напрямку росіяни хочуть пересунути лінію фронту далі від Донецька. Також є політичне завдання – взяти в оточення Авдіївку, щоб торгуватися за мирні переговори.
Також в окупантів може стояти завдання здобути хоча б якусь переможу. Адже, найімовірніше, росіянам доведеться втікати з Бахмута.
У позитивній динаміці розгортаються дії ЗСУ, які можуть призвести до звільнення Бахмута до кінця року. Росіянам доведеться втікати звідти. Навряд чи вони будуть битись за нього в оточенні. Їм потрібно перекрити втрату Бахмута. Вони її прогнозують,
– переконаний військовий експерт.
Світан про наміри росіян на східному фронті: дивіться відео
Ситуація на Сході: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські бійці ведуть наступальні дії на Сході та Півдні нашої держави. Зокрема, на Бахмутському напрямку Сили оборони наступають на південь від Бахмута. Наші захисники мали успіх в районах Кліщіївки та Андріївки.
- Окупанти здійснили понад 50 невдалих спроб відновити втрачене положення у цих районах. Ворог не мав успіхів, попри намагання біля Васюківки, Богданівки та Хромового. Окупанти мають великі втрати, тому перекидають на цей напрямок додаткові підрозділи.
- За минулу добу на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили приблизно 5 атак Росії у районі населеного пункту Іванівка Харківської області.
- Очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів, що загарбники продовжують спроби оточити Авдіївку та загострюють ситуацію на цьому напрямку. Окрім безперервних атак на позиції ЗСУ, ворог діє невеликими групами, щоб знайти "шпарину" в обороні.