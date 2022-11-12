Количество армий нескольких стран: сколько российских солдат перебросили на Восток

Самым сложным фронтом в войне России с Украиной остается Восточный. Количество оккупантов там равно армиям нескольких стран.

Самые ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает 24 канал.

К теме Оккупанты отступая грабят, сбит вертолет и террор с депортацией: главное из Генштаба

На Востоке есть около 130 тысяч оккупантов

Череватый отметил, что Россия сконцентрировала на Востоке около 130 тысяч солдат и офицеров.

В технике требуется более детальный анализ. Это, грубо говоря, количество нескольких армий стран Восточной Европы, которым противостоят наши военные. Особенно на Авдеевском и Бахмутском направлениях — там идут самые горячие бои

– добавил спикер.

Ранее он рассказывал, что Восточный фронт остается эпицентром самых горячих боевых действий. В частности, на Авдеевском, Бахмутском и даже Луганском направлениях за сутки 10 ноября россияне штурмовали позиции ВСУ 58 раз. Огонь украинской артиллерии помешал их успеху, поэтому оборону захватчики прорвать не смогли.

"Враг понес потери. В частности, 82 убитых, 146 раненых", — отметил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Интересно ВСУ давят врага на Востоке: ежесуточно потери оккупантов в батальон

Гуманитарная ситуация – очень сложная

По словам Череватого, гуманитарная ситуация в таких населенных пунктах, как Соледар, Угледар, Клищиевка, Первомайское, Невельское и т.д., остается очень сложной. Россиянам не важно, куда бить – по военной или гражданской инфраструктуре. В то же время главным достижением ВСУ здесь является то, что враг несет бешеные потери.

"У него в среднем от 70 до 100 человек убитыми и еще более ранеными. Враг может терять от нескольких рот до батальона в сутки по этим направлениям", — добавил спикер.

Он подытожил, что это очень большие потери, как для XXI века, когда большинство развитых стран пытаются вести вооруженные конфликты, максимально используя технику, а не людей.

Стоит посмотреть – один день с передовой артиллеристов ВСУ: видео