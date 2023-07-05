Заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый отметил, что враг уничтожает населенные пункты в Донецкой и Луганской областях, не считаясь с ужасающими последствиями. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Не имеют гуманистических предостережений

Враг бьет без раздумий по гражданской инфраструктуре без каких-либо гуманистических предостережений.

И даже когда он пытается бить прицельно, очень часто из-за плохой военной подготовки и обученности, ракеты или снаряды, которые предназначались якобы нашим военным подразделениям, также часто попадают в гражданскую инфраструктуру.

Сергей Череватый рассказал о последствиях обстрелов в населенных пунктах Донбасса: смотрите видео

Именно поэтому почти все города и села, за незначительными исключениями, в Донецкой и Луганской областях имеют "шрамы" войны. А некоторые полностью уничтожены или разрушены,

– подчеркнул Сергей Череватый.

Однако, по его мнению, после победы Украины при содействии ведущих стран мира и за средства оккупантов, мы восстановим наш Донбасс.

Обратите внимание! Украина должна получить крупный пакет финансовой помощи Европейского инвестиционного банка. 840 миллионов евро будут направлены, в частности, на восстановление инфраструктуры в пострадавших от действий россиян населенных пунктах.

Какая ситуация на Восточном и Южном направлениях