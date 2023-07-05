Заступник командувача Східного угрупування військ із комунікацій Сергій Череватий відзначив, що ворог знищує населені пункти в Донецькій та Луганській областях, не рахуючись з жахливими наслідками, які спричиняє. Про це він розповів 24 Каналу.

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Не мають гуманістичних застережень

Ворог б'є без роздумів по цивільній інфраструктурі без будь-яких гуманістичних застережень.

І навіть коли він намагається бити прицільно, дуже часто через погану воєнну підготовку та навченість, ракети чи снаряди, які призначались нібито нашим військовим підрозділам, потрапляють також часто влучають в цивільну інфраструктуру.

Сергій Череватий розповів про наслідки обстрілів в населених пунктах Донбасу: дивіться відео

Саме тому майже всі міста та села, за незначними винятками, в Донецькій та Луганській областях мають "шрами" війни. А деякі повністю знищені або зруйновані,

– наголосив Сергій Череватий.

Проте, на його думку, після перемоги України за сприяння провідних країн світу та за кошти окупантів, ми відновимо наш Донбас.

Зверніть увагу! Україна має отримати великий пакет фінансової допомоги від Європейського інвестиційного банку. 840 мільйонів євро будуть спрямовані зокрема на відновлення інфраструктури в постраждалих від дій росіян населених пунктах.

Яка ситуація на Східному та Південному напрямках