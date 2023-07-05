Заступник командувача Східного угрупування військ із комунікацій Сергій Череватий відзначив, що ворог знищує населені пункти в Донецькій та Луганській областях, не рахуючись з жахливими наслідками, які спричиняє. Про це він розповів 24 Каналу.
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Не мають гуманістичних застережень
Ворог б'є без роздумів по цивільній інфраструктурі без будь-яких гуманістичних застережень.
І навіть коли він намагається бити прицільно, дуже часто через погану воєнну підготовку та навченість, ракети чи снаряди, які призначались нібито нашим військовим підрозділам, потрапляють також часто влучають в цивільну інфраструктуру.
Сергій Череватий розповів про наслідки обстрілів в населених пунктах Донбасу: дивіться відео
Саме тому майже всі міста та села, за незначними винятками, в Донецькій та Луганській областях мають "шрами" війни. А деякі повністю знищені або зруйновані,
– наголосив Сергій Череватий.
Проте, на його думку, після перемоги України за сприяння провідних країн світу та за кошти окупантів, ми відновимо наш Донбас.
Яка ситуація на Східному та Південному напрямках
- За інформацією на 4 липня, окупанти зосередили на Східному напрямку потужні сили. Саме на Лимано-Куп'янському напрямку ворог стягнув приблизно 120 тисяч одиниць особового складу. На цій ділянці фронту росіяни намагаються проводити атакувальні дії. Однак анонсованого ворогом "великого наступу" по всій лінії фронту не спостерігається.
- Водночас українські сили активно просуваються на Таврійському напрямку, а також вибивають окупантів з їхніх позицій. Зокрема на Бердянському напрямку є просування в глибину ворожих позицій на відстань до 2 кілометрів.
- Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ворог відкрив новий напрямок наступу – Сватівський. За її словами, окупанти проводять наступальні дії, щоб прорватися до Лимана. Через це бої тривають в Невському, Діброві, Білогорівці, а також у Серебрянському лісі. Однак росіяни не змогли взяти під контроль ці населені пункти.