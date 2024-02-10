Командующий оперативно-стратегической группировки войск “Таврия” Александр Тарнавский рассказал, что ВСУ продолжают получать оборону. Параллельно украинцы наносят потери врагу.

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Ситуация вблизи Авдеевки

Александр Тарнавский отметил, что замысел россиян понятен – они прежде всего хотят установить контроль над логистическими путями обеспечения наших подразделений на северном фланге. Однако ВСУ дают адекватный ответ на действия противника.

Усиливаем рубеж блокирования, выставляем дополнительные огневые позиции, задействуем свежие эффективные силы. Логистическое снабжение продолжает осуществляться,

– сообщил Тарнавский.

Командующий войсками "Таврия" рассказал, что в целом во всей операционной зоне россияне за сутки нанесли 17 авиаударов, совершили 57 штурмовых действий и 599 артобстрелов. Украинские войска продолжают держать оборону и наносить врагу потери. Отмечается, что в течение суток ВСУ ликвидировали 361 российского оккупанта и 13 единиц военной техники, не считая БпЛА В частности, это:

2 танка,

1 боевая бронемашина,

1 артсистема,

6 автомобилей

3 единицы специальной техники.

Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов. Нейтрализовано или уничтожено 145 БпЛА различных типов.

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