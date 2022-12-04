Изменилась ли тактика вагнеровцев на Бахмутском направлении: эксперт оценил "метод" Кремля

Британская разведка утверждает, что российские оккупационные войска бросили все силы, чтобы захватить Бахмут в Донецкой области. В частности, воюют там в основном вагнеровцы, в сети уже неоднократно обнародовали видео, как их трупы устилают поля.

Об этом 24 каналу сказал главный редактор Defence Express Иван Киричевский. Он рассказал, что после того, как Россия начала мобилизовывать зэков, их воспринимают немного свысока, ведь раньше Пригожин нанимал лишь элитные войска.

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По его словам, до 24 февраля в ПВК "Вагнер" Пригожин набирал военных, которых, как в анекдоте, – выгнали за особую жестокость. В частности, они могли совершать военные преступления, их не брали на контракт в обычную российскую армию.

Однако военный эксперт подчеркивает, что не можем утверждать, что у россиян улучшилась тактика возле Бахмута. "Просто мы их раньше воспринимали как конвейер по забрасыванию мясом", – говорит он.

Но нельзя утверждать, что россияне смогут на данном этапе добиться успехов под Бахмутом. Даже если бы Пригожин действительно хотел получить танки или другую технику – это не получилось, а штурмовать пехотой позиции наших механизированных подразделений – тактика никакая. И это сейчас "проверяют" оккупанты,

– объяснил Киричевский.

Он рассказал, что были прогнозы о том, что бои под Бахмутом превратятся в мясорубку, и они для оккупантов оправдались. "И это будет продолжаться до тех пор, пока россияне там окончательно не затормозят и не откажутся от замысла наступать на Бахмут", – считает эксперт.

Киричевский рассказал о ситуации возле Бахмута и напряжении для России: видео



Какая ситуация возле Бахмута: последние новости

Ситуация возле Бахмута остается чрезвычайно сложной. Оккупанты сосредоточили там всю свою ударную мощь. Несмотря на это, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что воины ВСУ контролируют ситуацию.

Череватый также заявил, что, наверное, Бахмут является ключевой точкой завершения войны. За сутки там оккупанты теряют десятки человек. В частности, за сутки, 3 декабря, захватчики потеряли 80 человек, еще 70 ранены.

Михаил Подоляк заявил, что россиянам не стоит даже думать о Бахмуте. Там оккупанты потеряли уже тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных. Захватчикам посоветовали готовиться к Ялте – Ялтинскому трибуналу.

Олег Жданов – военный эксперт – рассказал, что линия фронта вокруг Бахмута постоянно двигается. Бахмут стал настоящей ловушкой для русских оккупантов. В частности, ВСУ наголову разбили под Бахмутом "вагнеровцев". ВСУ вовремя атаковали оккупантов, готовивших ротацию.

Враг пытается оккупировать город с мая 2022 года. Военный эксперт Юрий Федоров считает, что оккупация Бахмута будет иметь для россиян политическое значение. По его словам, все попытки оккупантов будут провальными. "Самый острый и опасный период битвы за Бахмут завершился. Теперь там положение ВСУ улучшилось", – отметил эксперт.