При поддержке артиллерии враг 5 раз пытался штурмовать разные позиции пограничных подразделений. Попытки окончились ничем, ведь Силы обороны не дали противнику продвинуться.

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Однако зря. Огнем из стрелкового и группового оружия все атаки пограничники отразили. Противник отступил, его потери уточняются,

– говорится в сообщении ГНСУ.

Пограничники отбили все атаки огнем из стрелкового и группового оружия.

Обратите внимание! Предварительно в ГНСУ отчитывались, что 7 января, на Рождество, когда Путин объявил так называемый "режим тишины", российские оккупанты тоже не прекращали наступления на Бахмутском направлении. Однако, понесли потери – у противника 18 "двухсотых", еще более 20 - "трехсотых". Пограничники показали видео уже ликвидированных вагнеровцев.

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