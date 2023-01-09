За підтримки артилерії ворог 5 разів намагався штурмувати різні позиції прикордонних підрозділів. Спроби закінчились нічим, адже Сили оборони не дали противнику просунутись.

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Проте даремно. Вогнем зі стрілецької та групової зброї всі атаки прикордонники відбили. Противник відступив, його втрати уточнюються,

– йдеться в повідомленні ДПСУ.

Прикордонники відбили усі атаки вогнем зі стрілецької та групової зброї.

Зверніть увагу! Попередньо у ДПСУ звітували, що 7 січня, на Різдво, коли Путін оголосив так званий "режим тиші", російські окупанти теж не припиняли наступу на Бахмутському напрямку. Однак, зазнали втрат – у противника 18 "двохсотих", ще понад 20 – "трьохсотих". Прикордонники показали відео уже ліквідованих вагнерівців.

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