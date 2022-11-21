Небо аж горит: оккупанты возле Бахмута в очередной раз обстреляли ВСУ фосфорными снарядами

Российские оккупанты используют запрещенные боеприпасы с начала полномасштабной войны. В сети появились видео обстрела позиций ВСУ фосфорными снарядами у Бахмута.

Ролики распространил ряд телеграм-каналов, сообщает 24 канал. На них можно увидеть яркие вспышки в темном небе.

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Россияне обстреливают ВСУ фосфорными боеприпасами

В сети появилось видео вражеской атаки позиций Сил обороны у Бахмута. На них видны вспышки, похожие на те, которые бывают при обстреле фосфорными боеприпасами.

Небо буквально пылает. Такую картину приходится видеть нашим защитникам в Бахмуте,

– говорится в подписи к ролику.

Смотрите видео вражеских обстрелов фосфорными боеприпасами

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Фосфорные боеприпасы использовались еще в Первой мировой войне, однако со временем их запретили. Такое оружие может вызвать особо тяжелые повреждения или спровоцировать медленную и болезненную смерть.

Для лечения таких ранений нужно привлекать специально обученный медицинский персонал, который при работе также может получить фосфорные раны.

Что такое фосфорные боеприпасы Это тип зажигательных или дымовых боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Такое оружие распространяет зажигательное соединение, температура горения которого превышает 800 градусов. Площадь распространения может достигать нескольких сот квадратных метров. Горение продолжается до тех пор, пока весь фосфор не выгорит или пока не прекратится доступ кислорода.

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Захватчики признаются, что используют фосфорные боеприпасы

СБУ недавно обнародовала запись, на которой оккупант хвастался жене, что "жег фосфором украинцев". Далее россиянин в деталях рассказал, как действует фосфор, когда попадает на кожу: "Он прожигает ее вплоть до костей".

В ответ женщина испуганно говорит, что это ужас. Однако захватчик не останавливается и отвечает, что такого оружия у украинцев нет. Это еще раз подтверждает тот факт, что все случаи использования фосфорного оружия в Украине – дело рук российских оккупантов.

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