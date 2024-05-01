Держат в руках палки: Кремль бросает на штурм Часового Яра людей без оружия
Источник:Liga.net
Россияне не жалеют личный состав в попытках захватить украинские территории. Так, на штурм Часового Яра, что в Донецкой области, оккупанты отправляют солдат буквально без оружия.
Об этом рассказал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин. В то же время возле Часового Яра фиксируют невероятные потери врага – ВСУ продолжают истощать врага по всей линии фронта.
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Атаки на Часов Яр
Назар Волошин рассказал о тактике, которую россияне применяют у Часового Яра.
В районе Часового Яра уже фиксируют случаи, когда противник, не считаясь с потерями личного состава, отправляют людей на штурм без оружия. Они могут держать в руках палки или еще что-то, имитирующее наличие оружия. При этом установку им дают, что оружие нужно получить в бою,
– заявил он.
Волошин добавил, что Вооруженные Силы продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
По словам Волошина, только в течение апреля армия России потеряла в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" 24 156 человек, 308 танков, 671 боевую машину, 15 945 беспилотников, 10 средств противовоздушной обороны и другую военную технику.
Какова ситуация возле города
- В Институте изучения войны сообщают, что наступление россиян замедлилось. В то же время на направлении Бахмут – Часов Яр россияне совершили больше атак, чем у Авдеевки. Вероятно, будущее наступление потребует от российских войск проведения тактической паузы для сосредоточения сил.
- На Бахмутское направление в населенный пункт Часов Яр были переброшены спецподразделения ГУР МО. Это нужно, чтобы остановить намерения оккупантов продвигаться в сторону агломерации Краматорска, Константиновки, Дружковки и Славянска. Они находятся там около двух недель.
- Командира батальона 92 ОШБр Олесь Маляревич сообщил, что ВСУ вернули позиции южнее Ивановского. Враг стремится взять Часов Яр в тактическое окружение, однако у него ничего не получается. Тактика здесь подобна атакам на Авдеевку. Враг штурмует город "в лоб".