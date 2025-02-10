Об этом рассказал спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона, пишет 24 Канал. Часов Яр в Донецкой области ежедневно испытывает значительные атаки со стороны российских оккупантов. Из-за боевых действий город почти разрушен, но ВСУ держат там оборону.

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Подготовка россиян к новым наступлениям в Часовом Яру

Попытки российских войск оккупировать Часов Яр, в частности завод в городе, продолжаются. Сейчас идет накопление силы для осуществления штурмовых действий.

Так в разных частях города враг сосредотачивает и масштабирует свою живую силу. В частности, по словам Запорожца, россияне обустраиваются на подходах к городу и перегруппировываются в его пределах для будущих штурмов украинских позиций.

Интересно, что из-за опасности применения вооружения против бронетехники, враги начали использовать вместо нее гражданские транспортные средства.

(Враг – 24 Канал) применял больше автомобильную технику для логистических мероприятий, а именно квадроциклы, багги... Активно применяют дымы, накапливают их, что говорит о

том, что противник заинтересован в том, чтобы в дальнейшем генерировать наступательные действия именно по городу Часов Яр,

– отметил спикер ОТГ "Луганск".

Стоит отметить, что сейчас невозможно спрогнозировать, как будут разворачиваться боевые действия в Часовом Яру. Россияне хотели захватить город до 24 февраля, поэтому увеличили интенсивность наступления на этом направлении. Если же ВСУ удержат Часов Яр, то российские оккупанты могут наступать на Константиновку.