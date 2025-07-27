Отправляют в город штурмовые группы: оккупанты пытаются зайти в Купянск

Россияне предпринимают попытки прорваться в Купянск с северо-запада. Враг хочет изменить линию фронта и заблокировать город.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какая ситуация наблюдается на фронте возле Купянска?

Российские штурмовые группы развивают наступление на Харьковщине. Украинские военные, которые держат оборону на Купянском направлении сообщают, что российский противник движется к самому городу. Силы обороны фиксируют активные действия оккупантов на дороге с Радьковки и с Голубовки в сторону частного сектора. Россияне пытаются закрепиться на занятых позициях.

Военные изо всех сил выбивают врагов с территории Харьковской области. Однако аналитики отметили, что ситуация с обороной там осложняется тем, что российская армия имеет большой район проникновения – вплоть до Соболевки.

Цель врага очевидна – растянуть боевые порядки Сил обороны Украины, осуществить вклинение и дальнейшее блокирование города с западной стороны,

– написали в DeepState.

Какая ситуация на Купянском направлении сегодня: показываем на карте

Напомним, украинские воины 16 сентября 2022 года полностью освободили Купянск от оккупантов. В тот же день в городе уже развевался флаг Украины. ВСУ провели форсирование реки Оскол и таким образом смогли выбить врага из левобережной части Купянска.

Позже у оккупантов появилось намерение снова захватить город. Уже который месяц россияне находятся возле Купянска, захватив Радьковку и Голубовку неподалеку, а села Кондрашовка и Мирное сейчас является "серой зоной". От этого села до Купянска остается 3,8 километра. От ближайшего оккупированного населенного пункта – 4,27 километра.