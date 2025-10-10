Под наибольшей угрозой на Харьковщине остается город Купянск. Однако противник пока не контролирует ни одну улицу или квартал города.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что украинские военные стабилизировали ситуацию. Несмотря на это, враг пытается давить и просачиваться различными способами.

Смотрите также Силы обороны удержали населенные пункты на Днепропетровщине, которые зачистили от оккупантов

Какие изменения произошли возле Купянска?

Силы обороны пытаются уменьшить активность противника на севере и северо-западе города Купянск. Ранее туда проникали диверсионно-разведывательные группы врага. Сейчас боевой порядок там уплотнен.

Ситуацию стабилизировали. Диверсионно-разведывательных групп от северо-западных окраин города до Мирного не фиксируем. В окрестностях севера движение противника есть,

– подчеркнул он.

Враг пользуется тем, что в Купянске остается гражданское население, переодевается в гражданскую одежду и просачивается в город. Так враг хочет узнать, где находятся украинские военные, развернуть свой флаг и сфотографировать его, чтобы дать информационный повод.

Ситуация возле Купянска: смотрите на карте

Кроме того, враг пытается влиять на логистику Сил обороны – наносит по ней огневое поражение или корректирует огонь дронов и артиллерии.

Федоренко отметил, что украинские военные находятся в положительном положении, которое может позволить им выбить противника с севера города и зачистить вражеские силы, которые маскируются.

Важно! Редакция сайта 24tv.ua собирает на авто для 46 ОДШБр. Среди всех, кто задонатит 200 грн и более будет розыгрыш нового iPhone 16 256GB. Призываем читателей присоединиться к сбору по ссылке.

Он добавил, что ситуация в Купянск левобережном и Купянске-Узловом остается без изменений. Силы обороны эффективно держат этот плацдарм. Продвижений врага также нет в районе Волчанска на Харьковщине. Украина сделала огромный скачок в развитии технологий, которые уже используют украинские защитники и фронте.

Что еще известно о ситуации на Харьковщине?