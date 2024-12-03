Оккупантов вытеснили из леса и правого берега реки Оскол: какая ситуация возле Купянска

Украинские Силы обороны остановили стремительное продвижение российских войск на Харьковщине. Россияне пытаются просачиваться в оборону украинцев для диверсий.

На отрезке Купянска потерь территорий почти нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командира батальона "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко в эфире национального телемарафона.

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Какая ситуация возле Купянска

Федоренко отметил, что Харьковская область остается одним из приоритетных направлений для противника, а их главная цель – оккупация Левобережного Купянска с выходом на правый берег. В то же время он отметил, что на этом направлении украинские силы практически остановили потерю территорий, в частности на участке Купянска.

Есть некоторые позиции, которые сложные максимально и являются переходными из рук в руки. Но в целом такое быстрое оперативное продвижение противника Силам обороны удалось приостановить. Более того, первая бригада оперативного назначения Национальной гвардии "Ураган" провела ряд мероприятий, которые позволили почти выбить противника из леса, что находится возле Колесниковки,

– отмечает он.

Федоренко также рассказал о ситуации у реки Оскол, где российские войска пытались высадить диверсионные группы на правый берег. Он отметил, что россияне, неся серьезные потери в лобовых атаках, используют хитрые тактики – переодеваются в украинскую форму и просачиваются в тыл.

Он добавил, что часто такие диверсионные группы даже бездействуют. Только когда на фронте начнутся активные действия, они начинают подрывную деятельность. В основном такие группы разоблачают и ликвидируют.

Силами обороны группы противника были обнаружены, и на текущий момент осуществлен ряд мероприятий по почти полной зачистке правого берега от представителей российских оккупационных войск. Поэтому о форсировании реки Оскол не стоит говорить. Стоит говорить лишь о том, что Силы обороны эффективно выполнили поставленную задачу – своевременно обнаружили и уничтожили врага,

– подытожил Федоренко.

За ноябрь батальон "Ахилес" вывел из строя более 600 оккупантов, из которых более 250 были уничтожены, остальные – ранены и потеряли боеспособность.