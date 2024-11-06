Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника отделения коммуникаций 46 отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Александра Невидомого в эфире национального марафона.

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Какая сейчас ситуация на Кураховском направлении

Невидомый рассказал, что в зоне ответственности 46 бригады на Кураховском направлении российские оккупанты топчутся на месте.

Новых позиций им взять пока не удалось, но продолжаются постоянные попытки захватить больше. Могу сказать, что давление на Курахово растет и с фронта, и с севера, и с юга, и оккупанты имеют целью обрезать защитникам пути логистики ключевыми магистралями, заставив их отходить,

– пояснил спикер.

Он также отметил, что сейчас противник пытается действовать малыми пешими группами, а также передвигается на мототехнике. По словам Невидомого, враг не оставляет намерений продвинуться ближе к Курахово, и для этого пехота пытается действовать.

"Пехота пытается продвинуться в лесополосы, наметить там новые позиции и закрепиться. Пехота проводит разминирование с целью прокладки новых штурмов для выдвижения техники и штурмовых групп. Но все же и механизированные штурмы остаются. Примером, вчера на позиции нашей бригады выдвигалось 14 единиц техники. Восемь мы уничтожили, шесть получили повреждения", – отметил начальник отдела коммуникаций бригады.

Он также отметил, что судя по регулярным штурмам с применением пехоты, то пополнение у врага, как видят наши защитники, происходит постоянно.

Относительно преимущества, то она, конечно, безусловно, заключается в артиллерии, которой у врага хватает,

– сказал Невидомый.

В то же время спикер отметил, что щтурмовые группы врага наши военные преимущественно еще на подступах к Курахово уничтожают с помощью средств огневой поддержки, то есть артиллерии, противотанковых средств, ну и конечно, FPV и сбросы с дронов.