Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву начальника відділення комунікацій 46 окремої аеромобільної бригади десанто-штурмових військ Олександра Невідомого в етері національного маратону.

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Яка зараз ситуація на Курахівському напрямку

Невідомий розповів, що у зоні відповідальності 46 бригади на Курахівському напрямку російські окупанти тупцюють на місці.

Нових позицій їм взяти поки не вдалося, але тривають постійні спроби захопити більше. Можу сказати, що тиск на Курахове зростає і з фронту, і з півночі, і з півдня, і окупанти мають на меті обрізати оборонцям шляхи логістики ключовими магістралями, змусивши їх відходити,

– пояснив речник.

Він також зазначив, що наразі противник намагається діяти малими пішими групами, а також пересувається на мототехніці. За словами Невідомового, ворог не полишає намірів просунутися ближче до Курахового, і для цього піхота намагається діяти.

"Піхота намагається просунутися у лісосмуги, намітити там нові позиції та закріпитися. Піхота проводить розмінування з метою прокладання нових штурмів для висування техніки та штурмових груп. Але все ж таки і механізовані штурми залишаються. Прикладом, вчора на позиції нашої бригади висувалося 14 одиниць техніки. Вісім ми знищили, шість зазнали пошкодження", – зауважив начальник відділу комунікацій бригади.

Він також наголосив. що судячи з регулярних штурмів із застосуванням піхоти, то поповнення у ворога, як бачать наші захисники, відбувається постійно.

Щодо переваги, то вона, звісно, беззаперечно, полягає в артилерії, якої у ворога вистачає,

– сказав Невідомий.

Водночас речник зауважив, що щтурмові групи ворога наші військові переважно ще на підступах до Курахового знищують за допомогою засобів вогневої підтримки, тобто артилерії, протитанкових засобів, ну і звісно, FPV та скиди з дронів.