На Кураховском водохранилище ниже по течению от плотины продолжает прибывать вода, – МВА

Вода все еще прибывает вниз по течению от разрушенной Терновской дамбы Кураховского водохранилища. При этом пока не зафиксировано ни одного случая подтопления жилых районов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника Кураховской городской военной администрации Романа Падуна в эфире "Суспільне. Студия". При этом, из-за российских обстрелов осмотреть повреждения гидротехнического сооружения не удалось.

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Вода продолжает ниже Терновской плотины прибывать. Связывался с коллегами. Критической ситуации нет, подтопленных домов пока нет,

– отметил Роман Падун.

Он отметил, что оккупанты пытались повредили плотину в течение 3-х месяцев. По мнению руководителя администрации, несмотря на разрушение, вся вода из водохранилища не вытечет.

"Вероятно, она частично повреждена, один из шлюзов. Потому что враг на протяжении последних трех месяцев пытался попасть в дамбу КАБами. Дамба построена таким образом, что все зеркало водоема не может слиться. Есть критический уровень водоема, который может слиться, и есть тот уровень, который остается", – объяснил Роман Пудун.

Важно! 11 ноября российские войска взорвали Кураховскую дамбу. Вода наполняет реку Волчья, в сторону сел Богатырь, Андреевка и Алексеевка. Курахово вода не угрожает. В зоне поражения большинство мирных жителей эвакуировали заранее.