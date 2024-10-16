Продвинулись разве что в ад, – лейтенант ВСУ рассказал о штурмах врага возле Лимана

Российские оккупанты постоянно атакуют возле Лимана, однако уже не могут этого делать механизированными силами. Ведь было сожжено огромное количество их техники. Вражеская пехота штурмует малыми группами.

Такие действия захватчиков продолжаются уже достаточно долго, но они абсолютно не эффективны. Лейтенант ВСУ, начальник отделения коммуникаций 63-й ОМБР Ростислав Яцишин заметил 24 Каналу, что ВСУ надежно держат рубежи и не дают врагу шансов продвинуться.

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"В зоне ответственности 63-й бригады оккупанты никуда не продвинулись, разве что под землю, в ад. Туда им единственная дорога. Наши ребята абсолютно надежно держат все рубежи", – подчеркнул он.

Россия бросает большое количество личного состава

Ростислав Яцишин отметил, что ситуация относительно стабильная, хотя очень напряженная. Потому что вражеские штурмы совсем не прекращаются. Россияне используют большое количество личного состава. Постоянно продолжается так называемая "скрытая мобилизация" в России. Российское население соглашается подписывать контракты по двум причинам.

Это может быть просто финансовая выгода. Потому что низшие слои населения, то есть безработные, осужденные или те, которые готовятся к осуждению, просто хватаются как за спасительную соломинку и берут эти контракты. Также есть случаи, когда россиянам, которых готовы уже осудить, посадить на 5 – 8 лет, обещают год на войне. Они соглашаются,

– объяснил он.

Их подготовка очень слабая и минимальная. Бывали случаи, когда российские мобилизованные готовились на полигоне всего несколько дней, а тогда сразу попадали на фронт в Украину.