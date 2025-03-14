ВСУ удалось стабилизировать фронт, россияне стачиваются, – Свитан

Россиянам сейчас очень важна пауза в боевых действиях, ведь по всей линии фронта у них есть серьезные проблемы. Говорится о нехватке личного состава и техники.

Благодаря этому украинские военные контратакуют и восстанавливают утраченные позиции. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что особенно положительная ситуация есть у Покровска.

Смотрите также Может ли Путин контролировать Трампа: полковник Британии сказал, когда узнаем правду

Россияне стачиваются по всей линии фронта

События на фронте для оккупантов происходят не по лучшему сценарию, им нужен перерыв, чтобы восстановить свои силы и вывести их на линию боестолкновения.

ВСУ удалось стабилизировать фронт, россияне стачиваются. Стабилизация фронта привела к тому, что российские резервы уменьшаются,

– подчеркнул он.

Россия испытывает потребность в личном составе, технике, боеприпасах и авиации от Великой Новоселки Донецкой области до Купянска Харьковской области.

Самые успешные действия, по мнению Свитана, ВСУ проводят южнее Покровска. В районе Великой Новоселки ВСУ оттеснили россиян, восстановили утраченные позиции и не позволяют оккупантам расширять линию фронта.

Возле Покровска работают украинские мотострелковые и артиллерийские бригады, которые вытесняют россиян в Селидово. Положительное наступление украинских защитников есть и возле Успеновки и Урожайного.

Ситуация в районе Покровска: смотрите на карте

ВСУ также находятся в Торецке, где продолжаются бои. Такая же ситуация в Часовом Яре и Белогоровке.

По Харьковской области – россияне переправились на правый берег реки Оскол. Однако украинские военные делают все возможное, чтобы тактическая ситуация не ухудшилась. Кроме того, с наступлением тепла сойдет лед, что создаст проблемы для россиян по переброске.