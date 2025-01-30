Об этом 24 Каналу рассказал начальник службы РЭБ 111 бригады, офицер ВСУ Алексей Герман, отметив, что для активных действий со стороны россиян на этом участке нужно будет большое количество военных. Зато враг продолжает штурмовать с флангов.

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ВСУ остановили российское наступление

По словам Германа, российские оккупанты пытаются заходить с флангов на Покровск и перерезать трассу к Днепру. Несмотря на это украинским военным удалось их остановить. Противник очень уставший и немотивированный.

На участке Покровск – Мирноград наступление остановлено,

– подчеркнул он.

Офицер ВСУ отметил, что оккупантам штурмовать Покровск не удастся. Для этого врагу нужна была бы большая армия. Зато каждый день россияне осуществляют активные штурмы с флангов, применяя небольшие пехотные группы. К весне количество вражеских штурмов может возрасти.

Применяют россияне все: авиации, бомбы, артиллерия, РСЗО. Мы уже к этому привыкли,

– отметил Герман.

Офицер ВСУ добавил, что Покровск находится под огневым контролем врага. Безопасных участков, которые не может атаковать FPV-дрон россияне, нет.

К слову, представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что план окружения Покровска остается актуальным для российских войск. В течение последних недель количество боестолкновений под городом соизмеримо с интенсивностью боев на всей линии фронта.