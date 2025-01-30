Про це 24 Каналу розповів начальник служби РЕБ 111 бригади, офіцер ЗСУ Олексій Герман, зауваживши, що для активних дій з боку росіян на цій ділянці потрібно буде велика кількість військових. Натомість ворог продовжує штурмувати з флангів.

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ЗСУ зупинили російський наступ

За словами Германа, російські окупанти намагаються заходити з флангів на Покровськ та перерізати трасу до Дніпра. Попри це українським військовим вдалось їх зупинити. Противник дуже втомлений та невмотивований.

На ділянці Покровськ – Мирноград наступ зупинено,

– наголосив він.

Офіцер ЗСУ зазначив, що окупантам штурмувати Покровськ не вдасться. Для цього ворогу потрібна була б велика армія.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Натомість кожного дня росіяни здійснюють активні штурми з флангів, застосовуючи невеликі піхотні групи. До весни кількість ворожих штурмів може зрости.

Застосовують росіяни все: авіацію, бомби, артилерію, РСЗО. Ми вже до цього звикли,

– зазначив Герман.

Офіцер ЗСУ додав, що Покровськ перебуває під вогневим контролем ворога. Безпечних ділянок, які не може атакувати FPV-дрон росіяни, немає.

До слова, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що план оточення Покровська залишається актуальним для російських військ. Впродовж останніх тижнів кількість боєзіткнень під містом співмірна з інтенсивністю боїв на усій лінії фронту.