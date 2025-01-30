Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова.

Читайте також Ворог атакує Лиманський напрямок, на Покровському – понад 70 штурмів: карта бойових дій 30 січня

Що зараз відбувається на Покровському напрямку

Віктор Трегубов пояснив, що план оточення Покровська залишається актуальним для російських військ.

Це фактично єдиний можливий варіант для росіян. Було б нелогічно, якщо вони вже почали його реалізацію, а потім перейшли до спроб увійти в місто напролом. Звісно, нічого не можна виключати, це росіяни, але це було б тільки гірше для них,

– підкреслив речник ОСУВ "Хортиця".

Військові додали, що впродовж останніх тижнів кількість боєзіткнень під Покровськом співмірна з інтенсивністю боїв на усій лінії фронту.

За словами Трегубова, окупанти намагаються оточити місто з південно-західного та західного боку.

Це їхня довгострокова амбіція, бо швидко це не зробиш. Але вони дуже стараються, це їхня головна ціль і амбіція на цьому етапі війни та їхніх спроб окупації,

– сказав він.

Нагадаємо, згідно з мапами DeepState, російська армія перебуває на відстані близько 6 кілометрів від Дніпропетровської області. 30 січня голова Дніпропетровської облради заявив, що місцева влада може забезпечити виїзд з небезпечних територій та місця для проживання.