Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал 24 Каналу о ситуации возле Токмака.

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"Там мы в наступлении, но его вести очень непросто. Все понимают, какие ставки, какова цена вопроса. У россиян стоит задача стоять на смерть", – отметил Дикий.

Что происходит возле Токмака: смотрите видео 24 Канала

По его словам, продолжаются бои буквально за каждую посадку. Более того, там даже деревья настолько иссечены огнем, что от них остались одни пеньки.

Однако невероятными усилиями защитников и защитниц удается двигать линию фронта в нужном нам направлении.

Россия перебросила все свои резервы

Только за последний месяц на Токмак перебросили четыре воздушно-десантные дивизии. Эти части сильно разбавлены мобилизованными, но у них все же самый большой в российской армии процент контрактников.

"Но интересно, что они вынуждены эти воздушно-десантные дивизии посадить в окопы, чтобы отбивать наши штурмы. Это показатель, что больше никого не осталось", – констатировал Дикий.

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