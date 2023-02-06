Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. Угледар имеет огромное значение для ВСУ, если его потерять, придется перестраивать всю линию обороны.

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Россияне получили отпор возле Угледара

Жданов рассказал, что Вооруженные силы Украины отразили все попытки россиян наступать на Угледар. Морская пехота России, наиболее боеспособные части оккупантов, получили отпор и понесли очень большие потери и отошли на исходные рубежи. В Угледаре сейчас ситуация стабильно тяжелая, но она контролируется со стороны Вооруженных сил Украины.

Угледар более или менее укреплен, и там весь участок фронта пробовали на мощь еще на двух участках, севернее и южнее Угледара, и успеха враг не имел. Поэтому там спад интенсивности боевых действий. Если мы посмотрим на карту, то с фактически военной точки зрения, они наибольший успех имеют на участке от Кременной до Авдеевки,

– отметил военный эксперт.

Жданов о том, что у Угледара россияне получили отпор и отошли на выходные рубежи: смотрите видео

Возможно новое наступление на Угледар.

Он продолжил, что, на его взгляд, россияне будут пытаться развивать успех на этом участке. Будет ли второй удар на Угледар, или не будет сейчас сказать трудно. Впрочем, в свете сообщений о новом масштабном наступлении россиян, от них надо ждать всего.

"Может так случиться, что они сосредоточятся на этих двух направлениях: на Лимане и на Часовом Яре", - заметил Жданов.

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