Пресс-офицер бригады "Форпост" с позывным "Чернило" рассказал, что российские войска не имеют продвижения возле Волчанска. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Силы обороны имели успехи в городе

В самом городе в основном продолжаются артиллерийские перестрелки, работа минометов и поражение FPV-дронов. В то же время Волчанск почти разрушен.

Что наши ребята, что враг сидят в подвалах. Как таковой стрелкотни и действий малых штурмовых групп нет. Это единичные случаи, хотя в течение последней недели у наших ребят были небольшие успехи в самом городе,

– объяснил он.

Пресофицер также рассказал, что в окрестностях города действуют россияне, однако всего раз в неделю. Враг привлекает много единиц техники и около двух-трех взводов личного состава.

Эти действия происходят без какой-либо тактики. Враг умирает на штурмах и останавливается, а потом это повторяется.