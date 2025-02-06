Пресофіцер бригади "Форпост" із позивним "Чорнило" розповів, що російські війська не мають просування біля Вовчанська. Про це пише 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.

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Сили оборони мали успіхи в місті

В самому місті здебільшого тривають артилерійські перестрілки, робота мінометів та ураження FPV-дронів. Водночас Вовчанськ майже зруйнований.

Що наші хлопці, що ворог сидять у підвалах. Як такої стрілкотні й дій малих штурмових груп немає. Це поодинокі випадки, хоча протягом останнього тижня у наших хлопців були невеликі успіхи в самому місті,

– пояснив він.

Пресофіцер також розповів, що на околицях міста діють росіяни, проте всього раз на тиждень. Ворог залучає багато одиниць техніки і близько двох-трьох взводів особового складу.

Ці дії відбуваються без будь-якої тактики. Ворог помирає на штурмах та зупиняється, а потім це повторюється.