Генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что целью врага было, задействовав штурмовые подразделения, перекрыть все логистические пути в Харьков. Также им было важно занять выгодные позиции для вражеской артиллерии, чтобы та могла доставать не только до окраин, но и до центральной части города. Он добавил, что Силы обороны дали мощный отпор оккупантам и помешали их планам, в том числе и по захвату Волчанска.

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Выгодные позиции

Маломуж отметил, что враг, пытаясь захватить Волчанск, теряет очень много военных ресурсов. Вооруженные Силы Украины на этом направлении уничтожили уже десятки единиц техники оккупантов.

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Он также отметил, что отход от Липцев, Лукьянцев и окрестностей Волчанска является маневром, который позволяет закрепить позиции.

Для того, чтобы сохранить жизнь военных и занять выгодное расположение подразделений мы (ВСУ – 24 Канал) переместились на другие позиции. Это не отступление, а маневр,

– сказал Николай Маломуж.

Основная задача Сил обороны

В Волчанске продолжаются серьезные бои. Этот город имеет важное для Украины расположение, однако основной задачей для Сил обороны является уничтожать как можно больше ресурсов врага на этом направлении.

Удается уничтожать малые группы российской пехоты, используя беспилотники и средства технической разведки, сразу на передовой. А более мощными системами радиоэлектронной разведки украинские военные определяют расположение бронетанковой техники и ракетных систем и уничтожают их,

– отметил генерал армии в отставке.

Очень важно, что Силам обороны удалось стабилизировать украинские позиции в Волчанске. Враг уже не продвигается там так активно.

Сегодня надо стабилизировать ситуацию в целом. Выявить слабые места врага и наносить ему мощный огневой удар, используя новейшее вооружение, которое поступило от наших партнеров. Важно, чтобы высокоточные боеприпасы отправили в этот регион, что позволит уничтожать врага не сотнями, а тысячами,

– подчеркнул Маломуж.

Успехи ВСУ

Удары, которые наносит ВСУ врагу на Волчанском направлении являются очень мощными и системными, ведь там работают профессионалы высокого класса. По словам Николая Маломужа, враг этого не ожидал, несмотря на то, что оккупанты бросают в штурм мало подготовленных бойцов.

Я предполагаю, что перспектив для развертывания наступления на Харьков или возможности окружить его нет. Мы владеем различными средствами разведки – не только украинской, но и наших зарубежных партнеров. Мы взяли под контроль все движение, как стратегических группировок, так и тактических,

– высказался он.

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