Генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що метою ворога було, задіявши штурмові підрозділи, перекрити всі логістичні шляхи до Харкова. Також їм було важливо зайняти вигідні позиції для ворожої артилерії, щоб та могла діставати не тільки до околиць, але й до центральної частини міста. Він додав, що Сили оборони дали потужну відсіч окупантам та завадили їхнім планам, зокрема й по захопленню Вовчанська.

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Вигідні позиції

Маломуж наголосив, що ворог, намагаючись захопити Вовчанськ, втрачає дуже багато військових ресурсів. Збройні Сили України на цьому напрямку знищили вже десятки одиниць техніки окупантів.

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Він також зазначив, що відхід від Липців, Лук'янців та околиць Вовчанська є маневром, який дозволяє закріпити позиції.

Для того, щоб зберегти життя військових і зайняти вигідне розташування підрозділів ми (ЗСУ – 24 Канал) перемістилися на інші позиції. Це не відступ, а маневр,

– сказав Микола Маломуж.

Основне завдання Сил оборони

У Вовчанську тривають серйозні бої. Це місто має важливе для України розташування, однак основним завданням для Сил оборони є знищувати якомога більше ресурсів ворога на цьому напрямку.

Вдається знищувати малі групи російської піхоти, використовуючи безпілотники та засоби технічної розвідки, одразу на передовій. А більш потужними системами радіоелектронної розвідки українські військові визначають розташування бронетанкової техніки та ракетних систем і знищують їх,

– зауважив генерал армії у відставці.

Дуже важливо, що Силам оборони вдалося стабілізувати українські позиції у Вовчанську. Ворог вже не просувається там так активно.

Сьогодні треба стабілізувати ситуацію в цілому. Виявити слабкі місця ворога і завдавати йому потужного вогневого удару, використовуючи новітнє озброєння, яке надійшло від наших партнерів. Важливо, щоб високоточні боєприпаси відправили в цей регіон, що дозволятиме нищити ворога не сотнями, а тисячами,

– підкреслив Маломуж.

Успіхи ЗСУ

Удари, які наносить ЗСУ ворогу на Вовчанському напрямку є дуже потужними та системними, адже там працюють професіонали високого класу. За словами Миколи Маломужа, ворог цього не очікував, зважаючи на те, що окупанти кидають у штурм мало підготовлених бійців.

Я передбачаю, що перспектив для розгортання наступу на Харків чи можливості оточити його немає. Ми володіємо різноманітними засобами розвідки – не лише української, але й наших закордонних партнерів. Ми взяли під контроль весь рух, як стратегічних угрупувань, так і тактичних,

– висловився він.

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