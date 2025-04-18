Под Волчанском пограничники уничтожили 18 оккупантов, российскую инженерную технику и склад ГСМ

Украинские защитники продолжают сдерживать врага в Харьковской области. Бойцы бригады "Гарт" показали уничтожение захватчиков на Волчанском направлении.

Ликвидировано 18 оккупантов. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает 24 Канал.

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Какова ситуация возле Волчанска

Бойцы подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" на Волчанском направлении поразили места сосредоточения личного состава противника.

В частности, воины уничтожили склад с горюче-смазочными материалами и инженерную технику оккупантов. Благодаря разведывательно-ударным группам и минометным расчетам обезврежено 18 захватчиков.

Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам на Харьковщине,

– говорится в сообщении.

Пограничники уничтожают врага в Харьковской области: смотрите видео

К слову, ранее Госпогранслужба показала отражение российского штурма. "Закрепили результат ночные бомберы Vampire, которые успешно отработали по местам хранения вражеского БК", – добавили воины.