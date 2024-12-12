Сложная, но не критическая: ситуация на Времевском направлении

В течение полутора месяцев ситуация резко ухудшилась. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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На Времевском направлении россияне смогли форсировать реку Кашлагач к западу от Угледара, а также прорваться в районе села Золотая Нива в северном и северо-западном направлениях.

Это, в свою очередь, привело к тому, что противнику удалось занять широкий район местности, в том числе и Угледар. А главное – выйти с юга к реке Сухие Ялы, чем создать непосредственную угрозу охвата и обхода наших войск на всем Кураховском выступе.

Это также привело к тому, что противник смог обойти Большую Новоселку (один из ключевых районов обороны ВСУ на этом направлении) на широком фронте и создать непосредственную угрозу локального окружения наших подразделений в районе Гановки, Успеновки и Макаровки.

На сегодня, российское УВ "Восток", по сути, создало южный фас большего охвата. Оккупанты пытались продолжить развить свое наступление в указанной полосе. Так, подразделения 36-й ОМСБр противника, поддержаны отдельными подразделениями 114-й ОМСБр, атаковали позиции ВСУ по направлениям Трудовое – Успеновка, Трудовое – Константинопольское, Максимовка – Сухие Ялы. Оккупанты пытались на отрезке Сухие Ялы – Успеновка прорваться за реку Сухие Ялы на максимально широком фронте, чтобы полностью перерезать пути МТЗ и отхода нашим подразделениям, которые еще продолжают бои в районе Гановки и Успеновки.

Насколько мне известно, командование противника активно стремится прорваться почти во всех ключевых пунктах этого участка – в поселке Сухие Ялы, в районе Константинопольского и Янтарного, а также настойчиво атакует через село Трудовое в сторону Успеновки.

Сейчас у меня нет сведений о том, что противнику таки удалось прорваться за реку Сухие Ялы. Но очевидно, что ВСУ ведут тяжелые и изнурительные бои по всему этому рубежу.

Ситуация еще больше осложняется тем, что с севера на Успеновку наступают российские подразделения 20-й МСД 8-й ЗВА, фактически прямо на тактические тылы наших подразделений, которые еще обороняются к востоку от нее.

Откровенно говоря, я считал, что передовые подразделения ВСУ отойдут за Успеновку еще 2 – 3 сутки назад, потому что дальнейшее удержание Романовки, Гановки и Успеновки вполне угрожает им окружением. Но на момент написания этого обзора они упорно продолжали там обороняться с почти "перевернутым" фронтом.

На запад передовые подразделения 40-й ОБР МП противника, даже после того, как их отбросили в районе села Новый Комар, продолжают свои попытки пробиться по направлениям Раздольное – Новоочеретоватое.

Смысл этих действий также вполне понятен – противник стремится перерезать обе основные дороги, которые ведут из села Великая Новоселка на север. Одну, на село Багатир, он уже перерезал, а попытка перерезать еще одну, которая ведет в сторону села Комар, пока неудачная.

Продолжаются и атаки вражеской 36-й ЗВА прямо с востока и юга на Великую Новоселку. После захвата Благодатного они остаются безрезультатными. Прорваться в пределы Великой Новоселки противнику пока не удается.

60-я ОМБСр россиян пытается зажать наши подразделения, которые обороняются к югу от Новой Новоселки, путем неудачных атак через реку Мокрые Ялы.

127 МСД после захвата Ровнополья и продвижения к окрестностям Новодаровки, очевидно, "притормозила". Однако ее передовые подразделения, вероятно, продолжают атаковать на узком участке между Ровнопольем и Макаровкой, пытаясь вытеснить наши подразделения.

Если обобщить текущую ситуацию на Времевском направлении, то ее следует охарактеризовать, как достаточно сложную, однако далеко не критическую.

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Россияне выбрали синицу в руках

Если говорить о более обобщенных оценках и выводах, то в глаза бросаются сразу несколько вещей:

россияне, прорвав нашу оборону на участке между Золотой Нивой и Угледаром, так и не воспользовались в полной мере возможностями, которые это им давало;

в оперативном смысле российское командование допустило ошибку, когда планировало действия против всего нашего Кураховско-угледарского выступления, распределив основные резервы в пользу своей северной фланговой группировки войск, не южной. Хотя, ради справедливости, стоит сказать, что оно имело для этого все формальные основания;

как это ни парадоксально, но целый ряд решений российского командования УВ "Восток" с точки зрения оперативной целесообразности, сейчас представляются спорными.

Теперь объясню, что именно я имею в виду. Имея тактический прорыв в полосе действия правого фланга УВ "Восток" несколько недель назад противник сумел продвинуться только на глубину 18,5 – 18,7 километра, да и то не в лучшем для него направлении.

Я вполне понимаю, что командование УВ "Восток" сделало главной своей задачей наступление на правый фланг наших подразделений, которые на тот момент упорно оборонялись в районе Константиновки, а затем Елизаветовки. Именно поэтому они и решили делать это именно в направлении на Максимовку и Богоявленку.

Хотя могли это делать шире и масштабнее. Например, сразу прорваться в направлении Ясная Поляна – Разлив и попытаться выйти в глубокие тылы нашей группировки, которая сейчас ведет упорные арьергардные бои в район Сонцовки, Зари и Шевченко.

Если бы противник прорвался именно тогда на Багатир, Константинополь, Андреевку, то размах и масштаб этого нашего "просыпания" был бы более чувствительными для ВСУ. Ведь в таком случае все, что оказалось бы немного восточнее, было бы обречено.

Однако все же россияне выбрали "синицу в руках" (Успеновку), вместо "журавля в небе" (Багатира). Они вынужденно сузили фронт своего активного наступления и сейчас упорно таранят нашу оборону по реке Сухие Ялы, неся дополнительные потери. Лично я – только "за".

Не скажу, что российское командование не видело этой возможности. Очевидно, что видело. Ведь об этом свидетельствует постепенное продвижение передовых российских подразделений в Раздольное и в сторону поселка Разлив. Но, вероятно, его постепенное "затухание" было обусловлено не желаниями российского командования, а реальной оценкой собственных возможностей.

Сейчас у россиян на Времевском направлении есть часть сил сразу трех формирований уровня бригады, которыми они могут попытаться развить ситуацию именно в свою пользу и именно в этом направлении.

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Спорные решения российского командования

И напоследок – о Великой Новоселке. Когда передовые подразделения противника прорвались в Раздольное и вышли к селу Новый Комар, перед российским командованием встал вполне понятный вопрос – куда дальше?

Дилемма была достаточно очевидна – или "гнуть" дальше на север, в сторону села Богатырь и попытаться в его районе перерезать в наших глубоких тылах трассу Запорожье – Донецк, или "заняться вопросом" Великой Новоселки. Командование УВ "Восток", похоже, выбрало второе.

На первый взгляд, это кажется ошибочным. Но это только на первый взгляд. Любому офицеру оперативной службы было вполне очевидно, что наступать силами только двух бригад на север к Запорожской трассе, причем широким фронтом, и при этом не обеспечить себе левый фланг, похоже на игру в "русскую рулетку" с очень большим шансами проиграть.

Кстати, история с "заходом" россиян в село Новый Комар это только подтвердила. Очевидно, что уровень боеспособности украинских войск перед фронтом 5-й и 36-й ЗВА отличается в лучшую сторону от тех сил, которые развернуты фронтом на юг, на реке Сухие Ялы. Они вполне способны на такого рода экспромт.

Именно поэтому, я и считаю решение российского командования сначала взять Большую Новоселку, а только потом двигаться на север – не ошибочным, а, скажем так, спорным и дискуссионным. Ну, конечно, с их точки зрения.